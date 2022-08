Familia de Silvia apela a la solidaridad; necesita cubrir los pasajes para traer sus restos, así como una visa humanitaria

La semana pasada los medios estadounidenses informaron sobre el deceso de Silvia, quien era conocida cariñosamente como Kelly: había recibido m últiples puñaladas y el lugar donde ella se encontraba había sido incendiado , con ella adentro . Eso sucedió el 10 de agosto. Días más tarde, la Policía del Condado informaba sobre la aprehensión del principal sospechoso, quien era la expareja de la mujer con la cual Silvia compartía el departamento desde hacía algunas semanas. No saben nada de esa compañera de vivienda.

Sandra debe viajar además porque necesita saber qué sucederá con su sobrina, la hija adolescente de Silvia, de quién es responsable, mediante un poder. Sin embargo existen dos inconvenientes: no tiene visa y tampoco los fondos suficientes para los pasajes.

La familia de Silvia está desesperada, pues no tiene más noticias sobre el caso de su hermana. No tienen parientes en Estados Unidos y no saben si hay avances en las investigaciones o si todo está parado. Esa incertidumbre los carcome.