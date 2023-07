Familia del ex interventor del Banco Fassil aún no recibió las copias de la cámara de seguridad del piso 15

Ernesto Giraldes, abogado de la familia de Carlos Alberto Colodro, ex interventor del Banco Fassil, informó a EL DEBER que la Fiscalía aún no les entregó las copias del desdoblamiento de las cámaras de seguridad del piso 15 del edificio Ambassador, ubicado en la zona de Equipetrol, de la capital cruceña.

La familia aguardaba que entre este jueves 29 y viernes 30 de junio la comisión de fiscales entregue estas copias de las ocho cámaras de seguridad del edificio, lo cual no sucedió. El fin es revisar lo que sucedió aquella noche del 27 de mayo, cuando el exinterventor perdió la vida, presuntamente, producto de un suicidio.

“Fuimos ahora y todavía no ha requerido el fiscal, aún no tenemos las pruebas ni el desdoblamiento. Él (fiscal asignado al caso) va a realizar el requerimiento hacia el Iitcup, para que ordenen y me den las copias”, dijo el jurista en entrevista con EL DEBER.