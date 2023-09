Familia del gobernador Camacho teme que se manipulen los resultados de los exámenes médicos

"El show policial al que fue expuesto mi padre fue una afrenta a una autoridad electa y su familia. Vulnerando la normativa vigente a favor de las personas privadas de libertad", sostuvo a tiempo de reiterar que "no estamos conformes, (pues) cuando ingresó al hospital del Sur restringieron la atención hacia mi padre por parte de su familia y del abogado de la defensa. Se manejó con total hermetismo".



Camacho aclaró que los exámenes necesarios y solicitados por la Junta Médica eran nueve, "pero justamente, dos de los más importantes, no se han realizado aún".



Indicó que, al momento de la evaluación médica, la autoridad departamental estaba con la presión arterial elevada; y en lugar de atenderlo, fue trasladado de vuelta al penal de Chonchocoro.



"Si bien es cierto que me dejaron acompañar a mi papá, (en el hospital) me dejaron en un pasillo, lejos de él. Tampoco me dejaron presenciar algunos estudios ni saber cómo se estaban desarrollando", reveló Luis Fernando.



Agregó que, con esto, se "tiene un propósito, esconder los resultados reales o adulterarlos. El hecho de que Limpias haya solicitado que se le entregue a él los resultados, nos hace creer que existe un afán de invalidar los resultados, fácilmente manipulándolos".



Asimismo, el joven se dirigió al director de Régimen Penitenciario: "A (Juan Carlos) Limpias, usted no está por encima de la ley ni por encima de un juez. Estos resultados deben entregarse a la autoridad jurisdiccional".



Y para concluir sostuvo que "en consecuencia, no existe conformidad de mi parte de mi padre, ni de mi familia".