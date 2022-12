Familia Kim denuncia acoso policial

Según Kim, el mismo domingo volvió a salir

y retornó a las ocho de la noche. "Nuevamente me interceptaron, me hicieron bajar y me revisaron, abrieron puertas, etc. Eran patrullas de la EPI 3 y de otras EPI", contó, y nuevamente volvió a grabar el momento. Dijo que, por filmar, una de las avasalladoras empezó a gritarle: "por qué hace tanto show", y cuestionó que el uniformado los dejara seguir como si nada.