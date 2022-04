Familiares de joven muerta en accidente denuncian que fue abandonada por el chofer tras volcar la camioneta

Escucha esta nota aquí

La mujer que falleció en un accidente de tránsito y fue trasladada a la morgue judicial de la Pampa de la Isla, el domingo, fue identificada como Angie Eimi Sánchez Ticona (24), quien en primera instancia se indicó que había volcado la camioneta que conducía; sin embargo, su familia asegura que la joven no sabía conducir, que un amigo de ella estaba al volante y que la abandonó luego del accidente.

El accidente se produjo la madrugada del domingo 24 de abril, en la avenida G77, de la capital cruceña, donde los conductores que circulaban por la ruta vieron la camioneta fuera de la vía y a la mujer sin vida.

Leonardo Javier Rojas, novio de Angie, indicó que ella salió a una fiesta, lugar al que acudieron algunos de sus familiares y amigos de la joven.

"Ella me invitó a la fiesta, pero no pude asistir por trabajo, se fue con sus primos, pero ellos no se quedaron mucho tiempo, después Angie se vio con amigos de muchos años, pero, mire, en realidad no terminaron siendo los mejores amigos porque la abandonaron a su suerte", expresó Rojas a Unitel.

Según Rojas, las personas que vieron a Angie le confirmaron que un joven y su novia se ofrecieron para llevar a Angie a su domicilio. "Tengo entendido que eran tres personas (las que iban en el motorizado), mi enamorada y una pareja. En el choque, ella salió como volando y fue abandonada en el lugar. Esa pareja hasta ahorita no aparece, el chico se llama Cristian", denunció.

Actualmente, los restos de la joven de 24 años son velados en un inmueble de la urbanización Juan Pablo II. Su familia, que vive en Cochabamba, llegó para darle su último adiós.

Los amigos y familiares piden a las autoridades dar con el paradero de Cristian, ya que, incluso, el vehículo siniestrado no era de su propiedad, sino de un conocido. Éste último ya se personó a la familia para colaborarlos.

El director de Tránsito, coronel Roberto Porcel, indicó que están trabajando para dar con el paradero del conductor de la camioneta y hace un llamado para que se presente a las unidades policiales para brindar su versión de los hechos.

"Ya tenemos identificado al conductor, es Christian Quispe y actualmente se encuentra prófugo. Estamos tratando de ubicarlo y coordinando con otras personas cercanas a él", dijo Porcel.

Aseguró que investigan cuáles fueron las causas reales que ocasionaron que el vehículo sufriera un accidente.

Recordó que este accidente fue uno de los 71 hechos de tránsito que se registraron el fin de semana, donde 10 personas perdieron la vida.

Manifestó que la falta de precaución, el exceso de velocidad y conducir bajo efectos del alcohol son factores que conducen a sufrir accidentes, por lo que pide a los conductores respetar las normas de tránsito para evitar hechos fatales.





