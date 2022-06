Familiares de los policías asesinados en Porongo rechazan el retorno de Nallar a Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Tras la decisión judicial que determina el traslado de Misael Nallar a Palmasola, los familiares de los dos sargentos y el voluntario del Gacip acribillados en Porongo llegaron la tarde de este domingo hasta el atrio papal del segundo anillo y avenida Cristo Redentor para exigir que el principal acusado del triple asesinato permanezca en Chonchocoro (La Paz).

Con carteles que reseñan “jueces corruptos” y “justicia para los asesinados”, los familiares de las víctimas rechazan la decisión del Tribunal Séptimo de Sentencia, conformado por los jueces Freddy Coronel, Yaneth Paniagua y Claret Llanos, que la noche del sábado falló a favor de la defensa de Nallar para que pueda cumplir su detención preventiva de 180 días en el penal de Palmasola.





Carla Patricia Candia, hermana del voluntario del Gacip que perdió la vida en manos de Misael Nallar y sus guardaespaldas en El Cuchi (Porongo) el pasado martes 21 de junio, pidió a la población que se sume a la causa en busca de justicia y en repudio al narcotráfico.

“Consternada, indignada y en desacuerdo con lo que está pasando. Misael Nallar no puede llegar a Santa Cruz, por favor pido a todo Santa Cruz que nos apoye y ayude a hacer justicia. Ya no más corrupción, ya no más narcotraficantes acá, necesitamos dejar a nuestros hijos una ciudad limpia de todo esto”, dijo entre lágrimas la hermana del voluntario.





Además, pidió garantías para su familia y las familias de las otras víctimas, puesto que habría conocido que ya hay algunas amenazas y amedrentamientos contra otras personas.

“Yo pido garantías para mi familia, para mi padre, mi madre, para la niña que mi hermano deja. Es indignante todo esto. Solo pedimos justicia. Pedimos a las autoridades que el asesino de mi hermano se quede en Chonchocoro. Es un peligro que retorne”, añadió.