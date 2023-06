Familiares de los uniformados asesinados en Porongo desisten del proceso contra Nallar, según la Fiscalía

Sin embargo, esto no es lo único que beneficia a Nallar, pues ya se venció el plazo de la etapa preparatoria del proceso y la Fiscalía aún no ha presentado la acusación formal contra los siete denunciados en este proceso para poder iniciar el juicio oral.

“A las una de la tarde me llamó un abogado de forma desesperada para ofrecerme dinero a cambio de que deje el caso del triple asesinado y para decirme que si lo rechazaba me iba a pasar lo mismo que al interventor (murió tras caer de un edificio), pero yo le dije que se equivocó de persona, porque yo no aceptó dinero del narco, no soy una corrupta y tampoco cobarde. Pero después me entero que a las tres de la tarde los familiares ya habían presentado el desistimiento que había sido firmado por otra abogada que no conozco”, explicó en contacto con EL DEBER.