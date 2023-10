Familiares de pacientes con cáncer bloquean en demanda de nuevo hospital; Gobernación anuncia que el proyecto a diseño final estará listo a fin de año

Machado manifestó que el terreno donde se construirá el nuevo centro se encuentra en Warnes y la Gobernación aún no cuenta con los papeles. Por lo que identifican dos problemas, el primero es la distancia, poco cómoda para los pacientes, y el segundo, que hasta que la Gobernación no tenga la propiedad del terreno no podrá emitirse un decreto que disponga la ejecución del proyecto. Adicionalmente, señala que los plazos que les han dado varían, les han dicho que un mes, una semana y 15 días, de manera que, hasta no tener el decreto en manos, las asociaciones definieron que no levantarán las medidas de presión.