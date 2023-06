Familiares imploran por justicia por el asesinato de un librecambista

La muerte del librecambista Diego Dávalos Suazo, de 63 años, registrada el 16 de febrero de este año, llevó a los investigadores a encarcelar a dos presuntos autores; sin embargo, a la fecha el proceso aún no llega a un juicio, por ello la familia continúa implorando por justicia.

Alcira Dávalos, hermana del fallecido, indicó que, a más de cuatro meses del crimen, siguen con la herida abierta por la pérdida de Diego, ya que aún no se llega a dictar sentencia para los sindicados de ser los asesinos de su hermano.

"Estamos implorando justicia, esto no puede quedar en la impunidad, lo han asesinado a mi hermano. Las personas implicadas deberían estar presas y pedimos la máxima sentencia para los que están detenidos", manifestó la mujer.

Aseguró que la familia no descansará hasta que los asesinos de Diego Dávalos sean condenados. "Imploramos a la justicia porque no queremos que más familias sufran como nosotros", señaló.