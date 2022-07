Familias de policías asesinados reciben ayuda, pero no superan el trauma

“Mamá, llama a papá, que venga a dormir”, dice cada noche la pequeña de tres años. Todavía no sabe que su progenitor murió asesinado junto a dos de sus camaradas, mientras realizaba su trabajo en Porongo.

Liliana Sánchez, madre de la niña, hasta ahora no encuentra la forma de contarle su triste verdad: que ya no tiene papá. Tampoco está enterado su otro hijo de cinco años, que hace las mismas preguntas.

Hasta hoy no para de llorar, apenas puede con ella misma, y tiene que ser lo s uficientemente fuerte para sostener a sus hijos, todos pequeños.

Liliana dice que la institución (Policía) le está cumpliendo con todo hasta el momento, pero que se siente muy mal y que nadie podría entender su dolor.

“Mi hija no sabe lo que pasó, pero ve la foto de su papá y llora, era muy apegada a él. Estoy mal, no puedo aceptar esta situación. Tengo depresión, quedaron en que desde este lunes iban a darme asistencia sicológica, también para mis hijos, porque esto pasó de la noche a la mañana y nunca me esperé algo así. Lo único que quiero es justicia”, solloza.