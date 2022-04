Fátima Justiniano declaró en la Felcc por un fotomontaje donde se la ve con un arma de fuego en mano

Escucha esta nota aquí

La exmodelo y propietaria de una clínica estética, Fátima Justiniano, se vio envuelta en una confusión el pasado miércoles cuando fue detenida por efectivos policiales por una fotografía que circuló en redes sociales donde supuestamente caminaba con un arma de fuego en la mano.

Sin embargo, luego de que se le tomara su declaración y se realizara una pericia a la fotografía, se estableció que se trataba de un fotomontaje. En la fotografía original la mujer tenía un celular en la mano y no un arma de fuego.

"No manejo arma de fuego, era mi celular. Era un montaje que lastima a las personas, eso no se debe hacer, peor en Semana Santa. Fui a colaborar porque no teníamos nada qué ocultar", señaló Justiniano.

Una vez aclarado el tema, Justiniano quedó en libertad. Hasta el momento la Policía no brindó ningún informe sobre lo ocurrido.

Su abogado defensor, Samuel Durán, indicó que iniciarán una denuncia para investigar quién está detrás de este hecho que pretende dañar la imagen de Justiniano.

"Nos sorprende una foto en las redes sociales donde se la ve con un arma de fuego, ya estamos trabajando la parte legal para hacer la representación legal y presentar la denuncia ante la Policía para saber quién tomó la fotografía y quién la editó", sostuvo Durán.