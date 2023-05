Fede Morón: "Aprovecharé este absurdo arresto domiciliario para denunciar más fuerte"

Según Morón, toca ver el lado positivo a esta medida. "Así como es absurdo todo lo que están haciendo, si yo me quedo en lo tortuoso de lo que hacen, les doy el gusto", advertía el edil. Mas por el contrario, prefiere ver el aspectos positivo. "Aprovecharé este absurdo arresto domiciliario para denunciar más fuerte, de manera más ordenada con todo el equipo y trabajar con la ciudadanía porque me han quitado la posibilidad de hacer y fiscalizar, de hacer inspecciones, de salir; buscaré la manera de que la ciudadanía me ayude en esta tarea que no puedo realizar", anunció.