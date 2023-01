Felcn alista puestos de control y vigilancia en el Parque Noel Kempff

También reconoció que hubo "oposición de las comunidades" a la instalación de los puntos de control, y que como Sernap no saben cuál es la intención para impedirlo. "No quiero pensar mal, pero parecería que algo ocurre, si quisieran construir algo así cerca de mi comunidad, yo me sentiría feliz, no sabemos qué intereses hay para que rechacen", aludió a las comunidades que conforman el territorio indígena Bajo Paraguá.