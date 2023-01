Felcn alistan puestos de control y vigilancia en el Parque Noel Kempff

Mamani especificó que por "instrucción de arriba" se decidió construir una base militar en cercanías o dentro del parque , y que las autoridades a cargo verán cuáles son los sitios viables, "pero de hecho se construirá, y eso nos fortalece como área protegida, los guardaparques no correrán peligro, pero también para hacer patrullajes conjuntos, no solo por vía terrestre. Esa decisión ya fue tomada, sí o sí se construirán los puestos", aseguró.

"No quiero pensar mal, pero parecería que algo ocurre, si quisieran construir algo así cerca de mi comunidad, yo me sentiría feliz, no sabemos qué intereses hay para que rechacen", aludió a las comunidades que conforman el territorio indígena Bajo Paraguá, pero aclaró que no todos se oponen.