Felcn revela festejo de capo narco de clan Quintana Zamora con jefe de Dircabi

El 31 de mayo de 2021, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló la desarticulación de la organización criminal Quintana-Zamora, manejada por el capo del narcotráfico, el peruano Pedro Pablo Quintana Zamora.

Según las investigaciones de la Felcn, Pedro Pablo Quintana Zamora, como líder de la red internacional, que actuaba también con otra identidad falsa, montó mafias del narcotráfico desde Perú y recaló en Bolivia para transportar cargamentos de cocaína hasta Argentina y Brasil.

En esa oportunidad, el ministro confirmó que, tras meses de seguimientos, se desbarató la organización con la captura de varias personas, la incautación de casi 400 kilos de cocaína, de inmuebles en La Paz, de lanchas en el lago Titicaca, de motorizados, armas de fuego y de gran cantidad de documentación y otros.

El ministro calificó como una de las operaciones más exitosas de la Felcn y un golpe al narcotráfico afectando con casi $us 10 millones al narcotráfico.

La Felcn destacó que la organización criminal tenía en Santa Cruz el punto más estratégico y donde concentró su poderío con acumulación de bienes. A escala nacional la red contaba con una seguridad armada para reaccionar ante cualquier eventualidad. En Santa Cruz se incautó varios inmuebles, pero el más importante es el Gigante Salón de Eventos Imperial, ubicado entre el quinto y sexto anillo de la avenida Virgen de Cotoca, donde se decomisaron más de 42 motorizados de lujo.

Festejo con el jefe de Dircabi

Lo que nadie sabía y estaba por pasar desapercibido es un reporte de inteligencia de la Felcn procesado por los grupos especiales del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (Giaef) y Grupo de Investigaciones y Operaciones Especiales (GIOE). Refiere que se requisó el inmueble del Gigante Salón de Eventos Imperial, zona Pampa de la Isla, donde habitaba Filomena Villca Taca, esposa de José Luis Mullesaca Bonifacio (identidad boliviana falsa), Pedro Pablo Quintana Zamora (identidad peruana verdadera), principal investigado por los grupos Giaef y GIOE por delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.

Revela que en la requisa y registro en el vestidor que ocupaba su esposa Filomena Villca Taca, se secuestró un álbum de fotografías donde se observa a cuatro adultos y dos menores, logrando identificar al principal investigado, José Luis Mullesaca Bonifacio (identidad falsa boliviana), Pedro Pablo Quintana Zamora, (identidad peruana verdadera), a su esposa Filomena Villca Taca, y a una persona de sexo masculino identificado como Juan Manuel Pinto Zamora, actual director departamental de Bienes Incautados de Santa Cruz, Dircabi.

Además, el reporte señala que, según los antecedentes del cuaderno de investigación, Pedro Pablo Quintana Zamora es el principal investigado y cabecilla de la red criminal de tráfico internacional de drogas que está prófugo y es uno de los más buscados a escala mundial.

Informes de la Felcn sobre uno de los casos más importantes en la lucha contra el narcotráfico, señalan que la fotografía grafica el festejo del cumpleaños y bautismo del primer año del hijo de Pedro Pablo Quintana Zamora, con sus familiares y amistades íntimas, entre las que se destaca la presencia del director de bienes incautados, Juan Manuel Pinto Zamora.

Según las investigaciones de la Felcn sustentadas en documentos, el hijo de Pedro Pablo Quintana Zamora y de su esposa nació el 20 de febrero de 2017. Significa que el cumpleaños celebrado en el Gigante Salón de Eventos Imperial se realizó el 20 de febrero de 2018.

La información se complementa de que Pedro Pablo Quintana Zamora sigue prófugo, su esposa por ser mamá lactante fue liberada con medidas sustitutivas. Reportes de la Felcn señalan que pese a la verificación del festejo y cercanías de amistad íntima del líder del clan de narcotráfico Quintana Zamora, la Fiscalía no citó a declarar al director de Dircabi Juan Manuel Pinto Zamora, que sigue ejerciendo el cargo y administrando los bienes incautados al narcotráfico.

Tiempos de campaña

Juan Manuel Pinto Zamora, por su parte, manifestó ayer que trabajó mucho tiempo en la campaña del MAS y que en el mundo político se conoce a mucha gente que apoya en la campaña, y que puede ser que uno se saca fotos con todo mundo. Por eso dijo no recordar el nombre de Pedro Pablo Quintana Zamora. Citó haber trabajado con personas del MAS, entre ellos dijo que conoció en la campaña a José Luis Sejas Rosales, acusado en Argentina por transportar 500 kilos de cocaína camuflada en camiones cisternas con combustible.

Dijo: “Yo he trabajado con el candidato Pacheco, también con el exdiputado Henrry Cabrera, con el concejal Juan José Mendoza. Participamos en todas las actividades políticas del MAS, estuvimos en una kermés por la doble vía a La Guardia con el concejal José Quiroz, en el tema político correteamos a todas partes”. Aseguró no ubicar a Pedro Pablo Quintana Zamora, pero que los de la Felcn no le dijeron nada. “Me hubieran comentado porque con la Felcn colaboramos con vehículos, pero no me han dicho nada. A nosotros nos apoya mucha gente, con decirte que el señor José Luis Sejas nos apoyó en la campaña en el distrito 9 junto con José Quiroz. Al señor Sejas lo conozco, no sabía que tenía 150 cisternas, pero hizo campaña para el MAS en el distrito 9 y cuando me lo presentaron por su caso me sorprendí”, dijo el jefe de Dircabi al ratificar que no ubica el nombre de Pedro Pablo Quintana Zamora.

El ministro Eduardo del Castillo afirmó que las aguas del lago Titicaca de La Paz fueron usadas como ruta por la red de narcotraficantes, que utilizaba lanchas turísticas para traficar droga desde Perú hasta Bolivia. Una lancha fue incautada durante la operación simultánea practicada por la Felcn.

Eduardo del Castillo, aseguró que los traficantes procesaban la droga en Perú, luego la enviaban por el lago Titicaca hasta la comunidad Sisasani en La Paz y la transportaban en camiones camuflados como carga de cemento hasta El Alto.

En La Paz tenían varias casas como centros de acopio donde almacenaban la droga en caletas (escondites) bajo tierra, mientras acondicionaban sus camiones de alto tonelaje en “macacos” para seguir su ruta por Cochabamba y acopiarlas en Santa Cruz.

En Santa Cruz distribuían la droga en vehículos livianos y emprendían la marcha a Argentina y Brasil. “Usaban el pretexto de que trasladaban cemento y otros materiales de construcción para que la droga sea llevada a Cochabamba y Santa Cruz”, aseguró Castillo y consideró que esta intervención fue una de las más grandes y con mejores resultados que se realizó en los últimos años en el país.

Uno de los detenidos en el operativo Quintana-Zamora fue identificado como Lorenzo Huanca Hilari, encargado de transporte de cocaína vía terrestre. Huanca registra antecedentes, el 20 de febrero de 2008 cayó preso con 557 kilos de cocaína y también el 28 de junio de 2018 con 62 kilos, pero gozaba de libertad; también cayó preso su hijo Juan Linber Huanca Pantoja. En la operación Quintana-Zamora también fueron detenidos la esposa del cabecilla, Filomena Villca Saca, así como Gladis Alanoca, Aidé Quintana Durán, Darío Medina, Evelyn Daniela Chambi Morales, Gustavo Luis Huanca y Moisés Durán Vargas.