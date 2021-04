Felcv ve violencia antes de la caída, mientras que los testigos, una figura de suicidio

Escucha esta nota aquí

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), a través de su director coronel José María Velasco, emitió un informe concluyente en torno a las investigaciones de la muerte dramática de los jóvenes Sarah Arauco Mendoza y Dagner Rojas Talamás, registrada el martes en el condominio Santa Cruz, de la avenida Suárez Arana, casi segundo anillo.

Velasco manifestó que con los datos del desdoblamiento de los celulares de ambos, se estableció que hubo violencia antes de la fatalidad, mientras que dos testigos que viven en el piso 13 del edificio, revelan en sus declaraciones que para ellos hubo una voluntad de ambos jóvenes de arrojarse al vacío, dejando abierta la figura de doble suicidio.

Según el director de la Felcv, luego del desdoblamiento de los teléfonos celulares, se detectó chats entre ambos a la 1:10 de la madrugada del martes 27. Sarah le reclama a Dágner por una agresión física y le manda fotos de su rostro, en el que se observan hematomas en el pómulo derecho y el ojo. “Mira lo que me hiciste, quieres ver lo que me hiciste, me bajaste la nariz”.

Para la Felcv estas son pruebas de que hubo violencia antes de la caída del piso 12 del condominio. José María Velasco dejó en claro que la norma establece un típico hecho de feminicidio, en el que aparece el suicidio. Por eso en las pesquisas la Felcv sella todos los informes con el rótulo de feminicidio-suicidio.

Velasco citó el artículo 252 de la Ley 348 que tipifica como feminicidio toda violencia ejercida antes de la muerte de una mujer. “Para nosotros viendo la comunicación a la 1:10 de la madrugada, hubo violencia y un testigo dice que pelearon en el baño”, aseguró Velasco.

El jefe policial reflexionó a los usuarios en las redes y medios de comunicación para que tengan "compasión con la familias de los dos jóvenes". Aseguró que a los medios llegaron informes que fueron tergiversados en sus contenidos y que los organismos reales y legales para emitir información seria es la Felcv y la Fiscalía, que realizan las investigaciones.

Para testigos es doble suicidio

La Felcv recibió la declaración de una pareja de novios que vive en el piso 13. Ellos son testigos presenciales de la fatalidad y aseguran que acudieron en ayuda pero notaron en los rostros y las acciones de los jóvenes una especie de voluntad de dejarse caer del edificio.

“Yo estaba viendo televisión con mi novia , ya que ella vive en el piso 13. Escuchamos gritos, por lo que nos asomamos a la ventana donde observamos a la chica siendo sostenida por él de ambos brazos y estaba colgando. Ella no se veía bien sujetándose de la ventana, ya que no hacía ningún esfuerzo, y tenía la mirada perdida. Cuando llego a hacer contacto visual, ella no decía nada. Al parecer era su voluntad ya que no hacía ningún esfuerzo por sostenerse, de igual manera el muchacho no decía nada, ambos estaban callados”, afirmó el joven testigo.

Luego relató que al escuchar gritos de otros vecinos corrió para ayudar y cuando llegó al piso 12, entró a la habitación, vio por la ventana y la chica ya estaba abajo, se había caído. Luego intentó ayudar al joven Dagner que estaba sentado sobre la ventana con su cuerpo afuera. Trató de agarrarlo con un guardia de seguridad, pero el joven no dijo nada y luego no fue posible sostenerlo, hasta que al final también cayó al vacío.

No hay a quién imputar

El fiscal departamental, Róger Mariaca, sostuvo que se trata de un caso lamentable que es investigado en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Según Mariaca, hay declaraciones de testigos presenciales y referenciales en el caso y que se convocará a prestar más declaraciones a familiares y gente del entorno de los dos jóvenes fallecidos.

Considera que este caso, que causó conmoción en la sociedad, demanda una investigación seria y responsable.

Mariaca señaló finalmente que es importante conocer qué pasó antes de la caída de ambas personas del edificio, aunque no hay a quién acusar ni imputar porque los dos fallecieron en el trágico hecho.

