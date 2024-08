Fernández, Larach y Aguilera serán los ausentes en la reunión del Comité Interinstitucional

Este martes, a las 15:30, se llevará a cabo una reunión del Comité Interinstitucional en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), bajo la dirección de Vicente Cuéllar. Aunque 34 instituciones ya confirmaron su presencia, las cabezas de la Gobernación y la Alcaldía de Santa Cruz no estarán presentes, y el Comité Cívico también anunció su ausencia. Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm y presidente del Comité Interinstitucional, expresó su esperanza de que, a pesar de las ausencias, se logren conclusiones significativas que impulsen el cumplimiento de la Ley 1492 del Censo de Población y Vivienda .

“No va a estar el alcalde para ese día (hoy), pero eso no significa que no hay voluntad para estar, sino que se cruzó con temas, dada la coyuntura económica, que son fundamentales para avanzar en la emergencia que hay en el momento y no podrá esta ese día”, explicó Montenegro.