Fernández suaviza su discurso: "si seguimos en discusiones políticas vamos a perder"

A pesar del tono reconciliador, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al gobernador Luis Fernando Camacho. "Algunos dicen 'vamos a hacer nuestro censo'. No podés, la ley no permite", explicó. Para el alcalde, "si no hay acompañamiento del INE, no tiene validación. Va a ser perder tiempo, perder plata", auguró sobre la propuesta de la Gobernación para realizar un levantamiento estadístico propio.