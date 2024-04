Fernando Larach: “Las instituciones cruceñas están unidas, donde hay desunión es en la clase política”

Fernando Larach enfrenta su segundo año al frene del comité en medio de un escenario nacional complejo. El representante cívico defiende la institucionalidad en medio de las tensiones al interior de la Gobernación y tras las críticas que salieron por efecto de un reciente video con el que fijó postura sobre varios ejes del debate regional.



— ¿Cuál va a ser la postura del Comité Cívico ante estas tensiones que se están viendo nuevamente entre la Asamblea Legislativa Departamental y la Gobernación cruceña?



Nuestra posición es institucional, hay un conflicto político entre la Asamblea Legislativa Departamental y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y debe ser resuelto entre políticos. El Comité pro Santa Cruz no se va a involucrar en este conflicto interno porque además fue una solicitud realizada por el presidente de la ALD, como por el vicepresidente, cuando desde este comité buscamos generar un espacio de diálogo ante la sentencia constitucional que ordenaba que el hoy gobernador en ejercicio asuma la función. Entonces no nos vamos a involucrar, esperemos que tengan la madurez política para resolverlo como corresponde, sin involucrar ni perjudicar al pueblo cruceño.

— ¿Y esto se debe al antecedente cuando el Comité intentó mediar por la suplencia de Mario Aguilera?

Correcto. En aquel momento, cuando el Tribunal Constitucional emite la sentencia que ordena que Mario Aguilera asuma la Gobernación en suplencia legal, buscamos generar ese escenario de diálogo de concertación, porque estábamos preocupados por lo que podía suceder. Si no cumplís podés ir preso. Buscamos generar ese espacio de diálogo y la respuesta no fue cordial, fue hasta recriminatoria y nosotros decidimos no involucrarnos más en temas políticos.

— Sobre estos impases entre la Asamblea Legislativa y la Gobernación, también se generó unos roces por el último video que usted emitió. ¿Qué podemos hacer para tener una institucionalidad cruceña fortalecida y unida?

Nosotros nos hemos preocupado por unir a la institucionalidad cruceña. Hemos tenido reuniones privadas, públicas, hicimos una gran cumbre institucional y logramos coincidencias. Esas coincidencias nos han llevado a generar nuevos escenarios de conversación, de propuestas en torno a las coincidencias. Nos preocupa, primero, unir a la institucionalidad civil para luego pasar al escenario político. Hoy seguimos trabajando en la institucionalidad civil.

Pero quiero hacer una pausa tipo aclarativa. Cuando hicimos la cumbre, invitamos a la institucionalidad empresarial, vecinal, gremial, transporte, agropecuaria, profesionales, indígenas, las provincias, pero además al Gobierno Autónomo Departamental, a la Alcaldía. Fueron alrededor de 30 instituciones, incluidos estos dos entes, invitamos a Amdecruz que no estuvo presente, y creo que avanzamos en primera instancia.

El segundo escenario es trabajar con los actores políticos. Es decir, los representantes de los partidos políticos con personería jurídica para construir un acuerdo que busque la unidad. Eso tendrá su momento, llegará su escenario. Hoy seguimos trabajando en lo que hace la institucionalidad que participó de la cumbre.

— ¿Faltan agrupaciones como el caso de Creemos, que sean parte de esta construcción de la unidad? Porque de alguna manera se ve que ese resquebrajamiento.

Yo entiendo que las agrupaciones políticas tienen sus intereses y desde mi punto de vista se han adelantado a politizar el escenario. Faltan dos años para las elecciones departamentales y municipales. Hoy todavía deberíamos estar trabajando en construir acuerdos para beneficiar al bien común y no buscar algún tipo de rédito político. Porque, reitero, estamos muy lejos todavía de un proceso electoral. Esperamos que pronto bajen los decibeles a todos los partidos políticos, a todas las agrupaciones políticas, para poder sentarnos en una mesa de manera franca, en la búsqueda de construir oportunidades para los cruceros.

— Estos impases dañan la imagen de Santa Cruz y denotan claramente una desunión...

No hay una desunión de las instituciones, porque las instituciones están unidas. Donde hay desunión es en la clase política. Ellos, con sus conflictos internos, eso es lo que muestran. Y vamos a graficar como en la Brigada Parlamentaria. Entonces, ese resquebrajamiento en la clase política da la impresión de que la institucionalidad también está requebrada. Y la institucionalidad más bien está trabajando en articularse, en fortalecerse, y en hacer trabajo juntos.

— ¿El comité está en la búsqueda de la unidad?

Correcto. Ese es nuestro trabajo, trabajar por la unidad del pueblo cruceño. En primera instancia, la institucionalidad es el trabajo que venimos realizando desde que asumimos la gestión.

— ¿Qué otros pasos se vienen en torno a esta unidad institucional?

A partir de consolidar la unidad institucional debemos trasladar esa búsqueda al escenario político. Y hay dos escenarios en el ámbito político: el departamental y el nacional. En el departamental, los instrumentos políticos en los cuales tenemos que buscar generar escenarios de diálogo en la búsqueda de construir. Y en el ámbito nacional, lo propio. Nosotros sostenemos que hay una receta que ha fallado muchas veces.

No sé cuántas elecciones el MAS ganó con más del 50% de los votos, y siempre hubo la misma receta, cambiemos la receta. La unidad no debe darse en torno a un caudillo. Tiene que darse en torno a un proyecto. Y aquí entra la nueva relación con el Estado. La nueva relación con el Estado de Santa Cruz es un proyecto que busca cambiar la forma de administración del país. Pasar de un Estado centralista a un modelo más autonomista. Las competencias están cortadas porque tenés candados legislativos que no te permiten ejercerlas. (Requerimos) un modelo de Estado que permita ejercer competencias a los gobiernos departamentales y municipales.

La unidad debe darse en torno a un proyecto y el compromiso de los actores políticos de extremar esfuerzos para cambiar el modelo centralista con el cual se ha gobernado este país por casi 200 años. La unidad debe darse en torno a eso. Y en esa unidad en una primera fase también pasa a articular a la institucionalidad de los otros ocho departamentos a través de su comité cívico.

— ¿Cuál es su postura en el conflicto por Piso Firme?

Lo primero es dejar establecido de que Piso Firme y Bellavista son cruceños, están dentro del territorio cruceño y bajo esa premisa nosotros vamos a hacer el acompañamiento que corresponde en el marco de la Ley 339 que es la que establece la metodología que se debe seguir cuando hay un conflicto de límites interdepartamental. ¿Qué marca esa normativa vigente? que deben ir a una mesa de conciliación.

Nosotros vamos a hacer el acompañamiento que corresponde, hemos conversado con el equipo técnico de la Gobernación con la Dirección de Límite, con el gobernador en persona para tener conocimiento de las acciones que se van a realizar y vamos a hacer todo el acompañamiento que corresponde. Nosotros no vamos a generar ninguna acción que perjudique la gestión que lleva adelante el Gobierno Autónomo Departamental en la defensa de los límites del territorio cruceño.

— ¿De qué manera van a acompañar?

En las medidas que nos corresponden y que se nos permiten. Si bien es cierto que no podemos estar presentes, sí hemos tomado conocimiento de la documentación que se tiene, los argumentos que se van a presentar y las gestiones que se realizan en favor de la defensa de los límites. Reitero, nosotros no vamos a caer en ninguna situación que ponga en riesgo la defensa que está llevando adelante el Gobierno Autónomo Departamental.

— ¿Qué pasa si se determina que Piso Firme sea territorio beniano?

En primera instancia se debe resolver por la vía conciliatoria. Si no se resuelve por la vía conciliatoria, tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces hay que agotar instancias antes de llegar a cualquier otro tipo de determinación. Esto puede durar un proceso de tres días como de un año. Entonces no puedo especular.

— Sigue en el tapete el llamado a una Asamblea de la Cruceñidad ¿Esta sugerencia es posible hasta agotar instancias?

Si la norma te establece un procedimiento, lo correcto es seguir el procedimiento. Generar o realizar una acción que entorpezca el procedimiento no es correcto. Lo que debemos hacer es coadyuvar a quien por ley está mandado a la defensa legal del territorio cruceño, que es el Gobierno Autónomo Departamental. Nosotros apostamos a la defensa técnica legal que va a esgrimir el Gobierno Autónomo Departamental en el escenario que corresponde.

— En su momento Rubén Costas llamaba a un diálogo entre ambos gobernadores. ¿Este debería ser el camino?

Claro. La única forma de resolver conflictos es por la vía de diálogo. Si vos no tenés la capacidad de sentarte a conversar, no podés resolver un conflicto. Entonces el diálogo es primordial para acercar posiciones, para construir acuerdos, coincidencias que beneficien al bien común.



Entonces el diálogo indudablemente es un mecanismo que debe ser utilizado y es necesario para solucionar el conflicto.

— ¿Tenemos a un Comité fortalecido?

No veo un Comité débil. Es más, creo que la única temporada o espacio de tiempo que el Comité estuvo debilitado están relacionados a la persecución de Melchor Pinto y a la persecución por el caso terrorismo. El Comité Pro Santa Cruz no es una institución debilitada históricamente. No es una institución en la cual el pueblo no confía. Por lo demás, hay democracia, gracias a Dios.

— Los analistas ven que el MAS se ve debilitado por las diferencias entre Evo Morales y Luis Arce, y es ahí donde la oposición debe aprovechar para poder presentar un proyecto ¿Cómo ve esto el Comité?

Es que eso es lo que debe darse. El Comité va a servir la mesa para que se sienten los políticos. Lo ideal es que se busquen con consenso, coincidencias y se construya una sola fórmula. Y no solamente lo ideal, es lo que pide la oposición, el pueblo boliviano que está en contra del movimiento socialista. Es responsabilidad de los actores políticos satisfacer al pueblo boliviano, a esa gran masa poblacional que pide, que clama unidad.

El rol del Comité por Santa Cruz es sentarlos en la mesa, presentarles el proyecto de cambiar el país, una nueva forma de relación con el Estado, el planteamiento de profundizar las autonomías y la decisión final es de ellos. Esperemos que cuando corresponda tengamos un candidato de unidad, un candidato que le dé una alternativa, que la presente, plantee una alternativa al centralismo, al planteamiento del Movimiento Socialista y que el pueblo boliviano pueda escoger.

— ¿Santa Cruz ha de tomar un rol protagónico? tomando en cuenta cómo está la situación ahora.

Sí, siempre ha tenido un rol protagónico hoy, ayer y antes de ayer. En todas las elecciones Santa Cruz juegan un rol fundamental. No va a ser la excepción. Y no hablo solamente de candidaturas. Nosotros estamos convencidos de que el caudal de votantes que tiene Santa Cruz es de suma importancia y no puede ser menospreciado por ningún candidato.

— ¿Qué le responde a aquel grupo de personas que cuestiona su gestión?

Gracias a Dios todavía vivimos en un país con algo de democracia que nos permite opinar. Y el Comité pro Santa Cruz es un defensor de la democracia. Respetamos todas las opiniones. Podemos no compartirlas, como todos. Las respetamos. Gracias a Dios todavía tenemos democracia. Una democracia en la cual el Comité pro Santa Cruz ha jugado un rol fundamental para preservarla.

