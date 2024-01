Fernando Menacho confirma que volverá a la Gobernación en el nuevo gabinete de Aguilera

El exsecretario departamental de Desarrollo Económico Fernando Menacho confirmó que este viernes volverá a la Gobernación de Santa Cruz para asumir su antiguo cargo en el nuevo gabinete del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera. "Si bien todavía no contamos con la resolución oficial, ya estamos coordinando para empezar a trabajar. Entendemos que hay necesidad de poder avanzar porque todo este trabajo nos espera", señaló en un breve contacto con los medios. Al ser consultado sobre quiénes más se sumarían al gabinete de Aguilera, Menacho dijo que no tenía conocimiento, pero aseguró que se busca conformar un equipo de profesionales idóneos.

"Yo voy a asumir como secretario de Desarrollo Económico. Eso ya se me ha dicho. Siempre he sido institucionalista. Y lo puedo decir, no tengo dueño. No pertenezco a ninguna sigla política. Eso siempre lo he dicho. Vengo a trabajar por Santa Cruz y siempre lo voy a hacer donde se me llame", añadió.