Fesirmes da plazo hasta el lunes para que el Municipio revierta los memorandos de despido de 500 personas, además de otras demandas

“Esto ha llevado a que los directores y los gerentes, al no tener respuesta de momento, de la reversión de esos memorandos de despido, no pueden obligar al funcionario a ir a trabajar. El funcionario tampoco tiene la certeza de ir o no, porque si no es dependiente del Municipio, no tendría que estar en esas instalaciones, y entonces nos va a llevar al cierre de servicios, nos va a llevar al cierre de turnos, dentro de los centros de salud de primer nivel y de los servicios de los hospitales de segundo nivel”, explicó Rocío Rivero, del Fesirmes.