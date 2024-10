Fesirmes da ultimátum a la Alcaldía y amenaza con un paro de salud de 48 horas

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) advirtió que realizará un paro de 48 horas si el alcalde Jhonny Fernández no atiende sus demandas antes del miércoles. Reclaman la falta de equipamiento, insumos y claridad sobre la situación financiera del municipio. “Esta es la cuarta carta formal que enviamos sin solución. No sabemos cuál es el POA 2025 y faltan medicamentos esenciales como insulina y otros para tratar hipertensión y diabetes”, señaló Evert Patiño, secretario de Conflictos del Fesirmes, durante un mitin de protesta fuera de la Quinta Municipal. Patiño también denunció que el hospital municipal Pampa de la Isla cerró tres salas de cirugía el fin de semana por la contaminación que genera la morgue municipal. “Tenemos una unidad de neonatología frente a esa morgue, lo que pone en riesgo a los pacientes", advirtió.

Exigen reunión directa con el alcalde

El Fesirmes dejó claro que solo se reunirá con el alcalde. “Necesitamos soluciones concretas. No aceptaremos más intermediarios”, afirmó Patiño. Si no reciben una respuesta hasta el miércoles, iniciarán un paro de 48 horas que afectará los hospitales de primer y segundo nivel.



“La falta de insumos y condiciones adecuadas afecta la atención que brindamos. No es culpa del personal de salud, sino de la falta de apoyo del municipio”, expresó Patiño. Además, confirmó que el Colegio Médico respaldará la medida.