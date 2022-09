Fesirmes desmiente a Centellas y rechaza que la institución sirva de 'pone y saca' del personal de salud en el municipio

“ El Fesirmes no pone nombres; nosotros no firmamos memorandos , los firma el señor alcalde, con su secretario de Recursos Humanos”, manifiesta Ruth Aguilera, vocera de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes).

“Aunque usted no crea, nosotros (el Municipio) no podemos controlar a quién ponemos o a quién sacamos en salud , porque es una prerrogativa –(de) hace cuántos años- del Fesirmes y de los sindicatos de salud. Toque a una persona y, al día siguiente se para salud en este pueblo. Es muy difícil trabajar con este tipo de sindicatos”, afirmaba Centellas.

Estas afirmaciones fueron negadas categóricamente por Aguilera. Sin embargo, indicó que, cuando el Municipio no puede encontrar profesionales especializados , como cirujanos, terapistas o emergenciólogos, según ejemplifica la dirigente de los profesionales de salud, sugieren profesionales.

Para presentar a los postulantes, el sindicato consulta con la sociedad de especialistas del ramo. El objetivo, dice Aguilera, trata de cubrir la necesidad del segundo nivel de salud con los mejores profesionales para que los turnos no queden en carencia.

“Eso no ocurre en otros municipios de ciudades capitales del país, como La Paz, Cochabamba… no tienen la cantidad de trabajadores profesionales en contratos de un año. Pero aquí, en Santa Cruz, nos pasa porque no tenemos ítems profesionales, que es obligación del Gobierno Central mandarnos”, critica Aguilera.