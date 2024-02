Fesirmes exige a la Alcaldía el pago de salarios a 130 profesionales de salud

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz se encuentra en vigilia este jueves frente al edificio del Gobierno Autónomo Municipal, exigiendo el pago total de los salarios correspondientes al mes de enero para 130 trabajadores de salud del primer y segundo nivel que dependen del municipio.



Rocío Rivera, secretaria general del Fesirmes Santa Cruz, señaló que, a casi dos meses de iniciado el año, aún no se ha completado el pago de los haberes a estos trabajadores. "Estamos a fines de febrero y no hemos logrado que se le cancele la totalidad de los salarios del mes de enero a nuestros compañeros", lamentó Rivera.



Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, Fesirmes decidió tomar medidas de presión. "En este momento estamos en una vigilia en las afueras del Gobierno Autónomo Municipal y vamos a ir con toda la dirigencia a la Quinta Municipal para solicitar que de una vez sea cancelado el 100% de los salarios", dijo Rivera.



Asimismo, la dirigente advirtió que si no se cumple con el pago en las próximas horas, se radicalizarán las medidas de protesta. "A partir de mañana vamos a analizar y radicalizar algunas medidas de protesta en la Quinta Municipal", anunció.