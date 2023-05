Fesirmes no descarta paro de 48 horas y, una vez más, pide reunión con el alcalde

“Hemos estado esperando y no se han presentado (…) no hemos recibido respuesta ni tampoco hemos recibido su presencia (de delegados de Fesirmes). Quiero resaltar que estamos con toda la predisposición de trabajar en coordinación, con transparencia , para poder mejorar la gestión en salud de nuestro municipio”, manifestó Adriana Amelunge, secretaria municipal de Salud, en conferencia de prensa.

Amelunge fue declarada persona no grata e interlocutora no válida por el ampliado de Fesirmes, según Ovando, quien, al igual que otros voceros de esa organización, pide reunirse con el alcalde, en las oficinas de Fesirmes.

“Esto no es una lucha de reivindicación del gremio, no estamos pidiendo salarios, no estamos pidiendo incrementos (salariales), no estamos pidiendo pegas, no estamos pidiendo cargos. Estamos pidiendo que nos den las condiciones necesarias (para trabajar)”, afirmó Ovando.