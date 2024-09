Fesirmes ratifica el paro de este jueves en centros de salud de primer y segundo nivel

Los médicos de Santa Cruz, representados por el Fesirmes, ratificaron que este jueves, 26 de septiembre, se llevará a cabo un paro de 24 horas en los centros de salud de primer y segundo nivel. La medida surge en protesta por la falta de insumos, medicamentos, recursos humanos y los supuestos despidos injustificados en los hospitales municipales.



"Estamos cansados de tocar las puertas y no recibir respuesta. Nos faltan insumos, infraestructura y personal. Pedimos al alcalde Jhonny Fernández que nos escuche y solucione la crisis", declaró Christian Ulrich, secretario urbano del Fesirmes.



A pesar de la medida, el sector salud aseguró que las emergencias estarán atendidas. “Pedimos comprensión a la población. Las emergencias funcionarán con normalidad y elaboraremos un plan de contingencia para garantizar la atención”, indicó Ulrich.



Jafet Rojas, vocero del Sirmes Red Sur, también se pronunció sobre la situación y lamentó que hasta el momento no se haya recibido una respuesta del alcalde. "Hemos enviado tres cartas al alcalde pidiendo una reunión para encontrar una solución. Sin embargo, no hemos sido escuchados", afirmó Rojas.



El paro se extenderá durante todo el jueves y no se descartan futuras movilizaciones si no se atienden las demandas del sector.