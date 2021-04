Fiesta infantil en un condominio deja varias personas contagiadas con Covid-19 y una mujer fallecida

Escucha esta nota aquí

La alegría de hace dos semanas se convirtió en tristeza este jueves cuando la madre de un menor de edad que asistió a una fiesta infantil (cumpleaños) falleció a causa del Covid-19. Las alarmas se encendieron en este centenar de casas que ahora permanecen aisladas y con los cuidados mucho más que antes.

Se conoce que más de una docena de las personas, entre adultos y niños, que asistieron al agasajo se les detectó coronavirus días después. Hay un adulto en estado crítico y en esta jornada falleció M.R.S. a causa del Covid-19.

Las medidas de bioseguridad se vulneraron desde antes de la fiesta afirmó una persona a EL DEBER al conminar a los vivientes a pagar las expensas en efectivo de forma presencial. Después de esa acción resultó contagiada la administradora del condominio, que guarda reposo en su domicilio desde donde hace el teletrabajo.

Pese a conocerse que la mujer (administradora) se contagió se siguió permitiendo el acceso a áreas comunes. “Se organizó el cumpleaños y ahora la mayoría de esa cuadra está con Covid-19. Faltó conciencia”, señaló la fuente consultada, quien agregó que desde ahora se pagará las expensas mediante una cuenta bancaría.

Sobre el tema, Luis Carlos Bernachi, médico con especialización en vigilancia epidemiológica, señaló que se debe tener cuidado hasta con los más allegados a la familia, porque el 80% de las personas en Santa Cruz son asintomáticas.

“Es difícil hacer que la gente entienda, porque nuestra cultura es así. Creemos que, por ir a una fiestita, a un churrasco o al cumpleaños de un familiar o amigo no nos vamos a contagiar, eso es mentirse. No sabemos de dónde viene esa persona, por ahí no tiene síntomas, ni malestares, pero es portador del virus”, indicó.

Recomendó adoptar las medidas de bioseguridad y en caso de una reunión familiar o de amigos no quitarse el barbijo, mantener la distancia y a la hora de alimentarse hacerlo en lugares al aire libre.