Filtración de audio genera crisis, pero Sosa no piensa renunciar a la Alcaldía

El audio que circuló la noche del lunes en el que se escucha a Angélica Sosa solicitar la renuncia a sus 14 secretarios por no cumplir con las expectativas de campaña ocasionó un turbión en el poder ejecutivo municipal, además de la esfera política de la ciudad.

“Pido a primera hora sus cargos a disposición. Es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado... y quienes quieran irse con Johnny tienen la libertad”, advierte parte de la grabación que ha generado incluso que dos candidatos a las elecciones subnacionales presente sus demandas ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) exigiendo la inhabilitación de la candidata y alcaldesa por coacción electoral.

“No voy a admitir más peros, tienen que estar en cada unidad vecinal, ganando uno a uno el voto”, dice otra parte del audio.

“No corresponde al audio completo. Cuando hay ingreso de alcaldesa, por un tema ético, se ponen los cargos a disposición y en enero se vuelven a poner los cargos a disposición”, dijo Sosa sobre la filtración que, según el candidato a concejal Jaime Soliz, fue dado a conocer por un secretario municipal.

En parte de su declaración a la prensa, la autoridad municipal señaló que “lógicamente voy a ratificar a la mayoría, pero cuando yo fui secretaria en las dos gestiones en que el ingeniero (Percy Fernández) fue candidato, yo renuncié para poder ayudar”, dejando así en evidencia que sí hubo una renuncia colectiva en su gabinete.

Por la noche, un informe del área de salud que estaba previsto para las 20:00, fue suspendido media hora antes por parte del equipo de comunicación, cuyos responsables no explicaron el motivo, aunque se supo que fue por una reunión sobre el polémico audio filtrado.

Los secretarios municipales desviaron las llamadas y no respondieron a consultas sobre el asunto.

En la Dirección de Comunicación Municipal señalaron que no había información oficial al respecto y que solo Sosa podía responder acerca del tema.

Finalmente, la alcaldesa interina no contestó a la consulta sobre las renuncias y cuándo se realizaría la ratificación a los cargos.

“Los sacaron a todos, los cambiaron de oficina y les han dicho que para entrar al entorno tiene que ser sin celular”, contó una fuente que evitó dar su nombre por temor a represalias.

Sosa se defiende

“La arquitecta (Angélica) Sosa es concejal como otros candidatos y seguirá al frente de la lucha contra la pandemia al lado de los vecinos, en reemplazo temporal del alcalde Percy Fernández”, fue la respuesta del jefe departamental de campaña de SPT, Roberto Áñez, sobre la posibilidad que la también candidata presente su renuncia a la Alcaldía.

“Candidatos que no tienen propuestas lo único que hacen es presentar falsas e infundadas denuncias. Ese tema no nos preocupa, los abogados presentarán los descargos correspondientes. Como Santa Cruz para Todos tenemos un plan de Gobierno real y sólido. No vendemos humo. Como siempre lo hemos dicho, a cualquier ataque vamos a responder con una nueva propuesta”, señaló Áñez sobre las dos demandas de inhabilitación contra Sosa.

Piden su inhabilitación

Las denuncias contra Sosa siguen sumando. El candidato a concejal por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Jaime Soliz y la postulante a la alcaldía cruceña, Rosario Schamissedinne aumentan las denuncias esta vez por coacción electoral.

Soliz adelantó que hoy, a las 11:00, presentará una demanda penal y otra electoral en contra de Sosa. El candidato del MTS explicó que la demanda penal será por uso indebido de influencias, beneficio en razón de cargo y uso de bienes públicos con fines particulares.

“Ella no puede obligar a ningún funcionario a hacer campaña electoral, porque tienen que cumplir con sus actividades por la Ley 2027 de los servidores públicos. No puede mandar datos de encuestas con su función de alcaldesa o las funciones de los servidores públicos. Es por demás evidente que los funcionarios públicos son obligados por la señora Sosa a hacer actividades proselitistas”, expresó.

Soliz dijo que la nueva demanda de inhabilitación ante el TED será por la causal sobreviniente de delitos electorales y por la utilización de los bienes públicos. “También tenemos el uso de las camionetas que están con pinturas de la agrupación SPT. Estamos trabajando sobre esa denuncia”, dijo Soliz.

Por su parte, Schamissedinne, llegó ayer en la tarde hasta el TED donde ingresó su denuncia por este delito electoral, argumentando que Sosa conminó a funcionarios públicos a hacer campaña en favor de SPT.

La candidata de Unidos agregó que también sentará otra denuncia ante el Ministerio Público por uso de bienes públicos, malversación e intimidación, aduciendo que Sosa utilizó esta vía para favorecer su campaña.

Con sentencia

“En materia electoral tendría que elevarse esto al juez electoral para que acepte y lleve adelante hasta el fin del caso o, en su defecto, diga que no le compete y lo manda al Ministerio Público. Para que exista una inhabilitación tendría que haber una sanción previamente ejecutoriada”, explicó el abogado y analista político, Paul Coca sobre los pedidos de inhabilitación contra Sosa.

El artículo 238, inciso C de la Ley de Régimen Electoral considera como delito la coacción electoral: “La servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionada o sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Además, si la autora o el autor fuera funcionaria pública o funcionario público, será sancionada o sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres años”.

Coca explicó que la sola presentación de la denuncia no significa que ella tenga que dejar el cargo.

En el ámbito penal, el abogado explicó que el audio es un indicio, que no puede ser tomado como calidad de prueba dentro de la investigación penal. “Existe el principio de legalidad de prueba que dice que en Bolivia la prueba tiene que ser lícita, es decir, ser obtenida por medios lícitos”, dijo.

Critican el abuso

Los candidatos de diferentes frentes en competencia por la Alcaldía criticaron la acción de la candidata y condenaron el abuso hacia los servidores municipales.

El postulante por UCS, Jhonny Fernández, negó que haya funcionarios municipales en alianza con su partido, como lo habría sugerido la candidata en su audio, y que la alcaldesa “se está quedando sola”. Dijo que no la denunciará porque esperará que acabe su mandato y se vaya.

Para Adriana Salvatierra, del MAS, existe un “abuso de poder” de parte de la candidata de SPT y que existe parte del equipo de Sosa trabajando con Fernández.

El candidato a la comuna por Demócratas, Roly Aguilera manifestó estar en contra de cualquier abuso, pues los trabajadores merecen un trato digno.

“Toda la vida trabajé en equipo, eso es lo primero, cuidar a todos nuestros compañeros de trabajo”, dijo el postulante al asegurar que en su caso, en el tema laboral de todos los logros conseguidos fueron gracias a la gente”, dijo Aguilera.

