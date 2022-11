Fiscal acusa a jueces de incumplimiento de deberes al no asistir a las audiencia de los aprehendidos por los disturbios en el paro

La f iscal Nancy Carrasco manifestó la mañana de este martes que las dos comisiones de fiscales se viene presentando desde el sábado hasta hoy , a las notificaciones de audiencias, pero hasta el momento no se ha logrado definir la situación legal de los aprehendidos porque los jueces no se presentan a las cautelares.

Acotó que el Ministerio Público está cumpliendo a objeto de que se realice la audiencia cautelar, pero ante la inasistencia del Control Jurisdiccional, no se instalan las audiencias. "No ha llegado el juez, no ha venido el sábado, ni el domingo, ni el lunes y ahora (martes) nos encontramos esperando. Nosotros estamos firmes, porque es una comisión que está conformada por tres fiscales en cada caso, y queremos cumplir a cabalidad a objeto de no vulnerar los derechos de los aprehendidos", explicó.