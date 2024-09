Fiscal confirma que 'El Colla' se encuentra aprehendido tras el tiroteo en Cotoca

Agregó que García se encuentra internado en una clínica privada, a quien aún no se le logró tomar su declaración debido a que se encuentra en terapia intensiva.

El abogado Silvestre Ibáñez, aseguró que su defendido Erland Ivar García, alias 'El Colla', aseguró que mientras no pueda brindar su declaración, no puede estar aprehendido, por lo que aguardan su recuperación y explicó que se solicitó la suspensión de los plazos, debido a que está en coma inducido y no puede defenderse.