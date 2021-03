Fiscal departamental asegura que no hay orden de aprehensión contra Camacho

Escucha esta nota aquí

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, aseveró que en su oficina no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Luis Fernando Camacho por el caso del supuesto golpe de Estado.

La autoridad también aseguró que no cuenta con ningún requerimiento en contra de las personas que están refugiadas en el Comité pro Santa Cruz. No obstante, agregó que no puede dar más información para "no perjudicar la investigación principal" que se lleva a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de La Paz.

"Solo investigamos hechos y no delitos", manifestó Mariaca. Además, ratificó que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a las normas, la institución que dirige "es una entidad apolítica".

Mariaca confirmó que cooperará, de acuerdo a las normas, en caso de que reciba la solicitud oficial de la Fiscalía de La Paz.

Estas declaraciones fueron hechas mientras un grupo de personas protestaban en las puertas del Ministerio Público, contra las aprehensiones y persecuciones políticas y judiciales.





Fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca. Foto: Juan Delgadillo