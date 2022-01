Fiscal Javier Cordero abandona la investigación del caso ítems fantasmas y aduce problemas de salud

Escucha esta nota aquí

El fiscal Javier Cordero deja de estar al frente de la comisión que investiga el caso de los 800 ítems fantasmas detectados en la Alcaldía cruceña y justificó el alejamiento aduciendo problemas de salud, según explicó la propia autoridad del Ministerio Público, a tiempo de exteriorizar que padece de diabetes.

"Solicité una vacaciones por el tema de salud. Estoy delicado y aprovecharé para recuperarme. No me han apartado (del caso ítems), sino que tomé va caciones, y como fiscal de carrera, me corresponde", sostuvo cordero en declaraciones a los medios de comunicación.

El fiscal departamental Róger Mariaca dio luz verde para que Terceros pueda tomar 30 días de vacación.

Terceros adelantó que las investigaciones por el caso ítems fantasmas no paran y que la comisión de fiscales asignada al caso tiene la responsabilidad de proseguir con la pesquisas. Adujo que no conoce si a su retorno continuará al mando del caso.

La fiscal Marcela Terceros asumirá el mando de la comisión del caso ítems y es la nueva coordinadora de la Unidad de Anticorrupción en Santa Cruz. La fiscal Yolanda Aguilera también es parte de este equipo.

"Esto no va a perjudicar a la investigación. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público se basa por el principio de unidad. El Ministerio Público no es una persona, sino que lo conformamos todos y, en ese entendido, cualquier otro fiscal está con la potestad de asumir y seguir con las investigaciones, manifestó Terceros.

Tomando en cuenta que la cartera de Cordero contempla otros casos, el fiscal Iván Quintanilla asumirá esta responsabilidad.

