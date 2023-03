Fiscal Mariaca dice que no era funcionario el tiempo en el que la UIF observa 'extraños movimientos financieros'

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que los 'extraños movimientos' a los que hace referencia el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), no son de su conocimiento, pues no ha recibido informes de esta unidad u otra institución.

"M i persona no era funcionario público en ese entonces", dijo al señalar que desconoce los pormenores de dicho informe emitido por la UIF o de cualquier otra entidad relacionado con los movimientos financieros hechos por su persona.

Los movimientos bancarios que se realizaron entre 2014 y 2020, al que hace referencia el Informe Rápido de Inteligencia (IRI) y los Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP), "no fueron hechos cuando yo estaba en el cargo público". En tal sentido, dijo que seguirá trabajando al mando de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

"Al momento mi persona sigue trabajando, pero por lo que veo, en esos años mi persona era un abogado, no sabia que iba a ser un fiscal departamental, ejercía mi profesión, no era funcionario público, no manejaba bienes públicos del Estado, ni la Alcaldía municipal, en ese entendido yo voy a continuar con mi trabajo. Considero que estamos actuando de manera objetiva y transparente", declaró Mariaca.