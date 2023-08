Fiscal Mariaca se reúne con padres que denunciaron el supuesto abuso de una niña en un colegio

Por su parte, la progenitora de la víctima, apoyada por otros padres, pidió la destitución de la directora del establecimiento, pues argumenta que no recibió apoyo de ella cuando le hizo conocer del caso.

“Pido la destitución de la directora por negligencia, porque ella no me apoyó a mi, como madre, ni a mi esposo, nos dijo que hagamos lo que queramos y que vamos a quejarnos a cualquier lado, porque ella no tenía miedo”, lamentó.