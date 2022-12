Fiscales hablan del incendio y detallan los hechos ocurridos antes del siniestro

El incendio en el edificio de la Fiscalía de Santa Cruz fue graficado por algunos fiscales desde su inicio hasta que quedó prácticamente en cenizas.



EL DEBER recibió el testimonio de varios fiscales que consideran que detrás del siniestro hay situaciones que llaman la atención.



Todo empezó alrededor de las 17:00 del miércoles, después de la confirmación de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho y su traslado a La Paz.



De un momento a otro, el edificio de la Fiscalía central de la zona del monumento al Cristo fue incendiado. Ardió hasta la madrugada de ayer. Las oficinas ubicadas en los cuatro pisos quedaron destruidas, al igual que unos 30 vehículos que se encontraban en el parqueo. Cuando ya el fuego estaba apagado y solo quedaba un poco de humo, la Policía procedió a la detención de 26 personas. De este número, 13 son señalados por el siniestro en el edificio de la Fiscalía y los otros 13 acusados de atacar al Comando de la Policía.



Delincuentes comunes



Uno de los fiscales que pidió reserva, reveló a EL DEBER que las personas que ingresaron a las oficinas actuaron como delincuentes, saquearon todo. “No son gente que generalmente participa en las protestas y bloqueos, son delincuentes comunes, de la calle, entraban en bollo a sacarse las cosas. Estamos tan cerca del Comando de la Policía y no había ni un policía movilizado. Vimos que de aquí de la Fiscalía solo un uniformado quedó de guardia”.



Los policías anticorrupción de la Felcc, que ocupan el cuarto piso del edificio, tampoco estaban, se retiraron antes, no sabemos las causas. Yo y mi asistente nos quitoneábamos las cosas, las computadoras, los CPU con los vándalos que se llevaban todo”, relató.



Otro fiscal manifestó que los asaltantes incluso entraron al garaje principal con una camioneta Nissan Frontier de color rojo sin placa.



Reveló que sacaban grandes cantidades de documentos, expedientes de los pisos de la Fiscalía, cargaban al vehículo y salían sin que nadie les diga nada. “Vimos que hicieron más de tres viajes con gran cantidad de documentos y expedientes. Cuando regresaron otra vez, nosotros nos dimos modos para hacerlos detener”, dijo el representante del Ministerio Público.



Los fiscales manifestaron que después llegaron algunos policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), capturaron a unos pocos. “Los policías fueron a las casas de los detenidos y recuperaron algunos expedientes que habían robado”, dijo un fiscal.



Vehículos quemados



En el garaje principal de la Fiscalía habían estacionados al menos unos 30 motorizados. Según informes, muchos eran secuestrados de diferentes procesos penales, algunos particulares de funcionarios. Había vehículos casi convertidos en chatarra que estaban en algunos procesos.



“Notamos algo raro en el incendio de los vehículos. Le colocaron fuego uno por uno, no fue que se lanzó un solo detonante, por eso nos parece raro y se nota que hay algo de planificación en esto. Igual en el incendio en todos los pisos del edificio. Los que entraron tenían preparado algún material para incendiar y que todo quede en llamas”, dijo otro fiscal, expresando su preocupación.



No hay orden para un peritaje



Personal de la unidad de Bomberos de la Policía llegó al lugar, pero cuando ya no había llamas y todo estaba destruido.



El director departamental de Bomberos, coronel Víctor Benavidez, confirmó a EL DEBER que al tener conocimiento del incendio en la Fiscalía, alrededor de las 17:00 del miércoles, el personal acudió. Sin embargo, Benavides aseguró que había gente que en la zona de la Fiscalía no permitía el ingreso de los carros con provisión de agua. “Nuestro personal corría el riesgo de ser agredido y como nosotros no empleamos la fuerza, nos movilizamos para salvar vidas cuando hay siniestros, entonces nos retornamos”, dijo.



Asimismo, Benavides manifestó que ayer el personal volvió a la Fiscalía para levantar algunas evidencias. Sin embargo, el jefe policial dijo que no hay orden para realizar ninguna pericia para conocer cómo se inició el fuego y cuáles fueron las verdaderas causas del siniestro.



Bomberos espera orden superior o de la Fiscalía para realizar pericias, mientras tanto no desarrollará ninguna acción para conocer las causas del origen del fuego.



Se salvó expediente del caso ítems



Fiscales revelaron que gran cantidad de expedientes en físico y pruebas originales de diversos procesos penales, que estaban en custodia en el edificio central de la Fiscalía para aportar pruebas en los juicios, quedaron en cenizas.



En el piso dos, en las oficinas de coordinación anticorrupción, se rescató algo. El expediente del caso de los ítems fantasmas de la Alcaldía quedó intacto. Es el único que no sufrió daños. Sin embargo, el caso Prestin, ‘Techo e paja’ uno y dos, los casos de Eurochronos, así como el de Misael Nallar por el asesinato de tres policías en Porongo y las pesquisas por legitimación de ganancias ilícitas, resultaron quemados.



Para los fiscales, desde el 2020 los expedientes están digitalizados, pero el incendio de pruebas para peritajes y que se adjuntan en los juicios generará problemas. “Cuando toque presentar en juicios orales, veremos qué podemos hacer, hay muchos que están en juzgados, pero igual preocupa”, dijo otro fiscal.



Toda una vida en la Fiscalía



Un fiscal recordó que en sus oficinas casi lo perdió todo. Dos computadoras, incluso una de su propiedad, informes, datos de procesos. La oficina era como mi segundo hogar, toda una vida en la Fiscalía se fue, esto es muy triste, pero tenemos que seguir adelante, aunque hay muchas cosas raras detrás del incendio”, aseguró.



Recordó que el edificio fue una conquista de los fiscales unidos en la asociación que ya no existe. Este edificio era del Banco Bidesa que quebró en 2003. Nosotros lo tomamos con todos los fiscales en ese entonces, con el apoyo de uno de los mejores fiscales de distrito, Francisco Borenstein”, dijo.



Los 26 detenidos



El fiscal asignado al caso, Osvaldo Tejerina, confirmó la existencia de 26 personas detenidas. De este número 13 corresponden al incendio en el edificio de la Fiscalía donde se incautó un vehículo, mientras que los otros 13 son los que supuestamente atacaron el Comando de la Policía y causaron destrozos.



Osvaldo Tejerina manifestó que los 26 detenidos serán imputados por delitos de atentado y destrucción de bienes del Estado, incendio, robo y asociación delictuosa.



Respecto a incendio a las instalaciones del exConaltid, del segundo anillo y avenida San Aurelio, y de Impuestos Nacionales no hay ninguna persona detenida, según las autoridades.



Hasta el momento el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Jhonny Chávez no ha brindado ningún informe en torno a los hechos, tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.