Fiscalía admite denuncia sobre supuesto caso armado en contra del concejal Morón

El concejal indicó a EL DEBER que aún no han fijado fecha de audiencia y que están a la espera de aquello.

Días después, en entrevista con EL DEBER Radio, consultado sobre el tema, Fernández manifestó que no acostumbra a pronunciarse sobre esta clase hechos, porque “se encuentran en la justicia”.

“Ya está una declaración en la Policía de que pagaste Bs 1.000 para que yo esté 120 días en cárcel, porque me tenés miedo, Johnny Fernández, me tenés terror, me tenés pánico”, señaló Morón el pasado 23 de septiembre en un video que publicó en sus redes sociales.