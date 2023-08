Fiscalía aguarda informe pormenorizado para valorar si convocan a declarar al director nacional de la fuerza antidroga por el caso Marset

“ Hemos solicitado un requerimiento que nos dé un informe pormenorizado en el caso , tenemos que tener ese informe para valorar. No se descarta nada porque estamos en una investigación, pero vamos a ser prudentes”, afirmó Porras.

“Gracias al director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. El director de la Felcn, como no hizo las cosas bien, está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver. Quiero que se sepa eso”, afirmó en aquella oportunidad.