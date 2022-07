Fiscalía Anticorrupción inspecciona oficina del Sedem para verificar irregularidades en la entrega del subsidio prenatal

“Está mal que nos den productos tan caros. Ya hice mi reclamo”, manifestó una de las beneficiarias quien llegó acompañada de su pareja. El hombre se quejó por el tipo de productos que reciben las beneficiarias del subsidio. "Solo dan una bolsa de azúcar y una botella de aceite mientras que son varias las bolsas de sal. Antes eran buenos productos, pero ahora no suman 2.000 bolivianos, no llegan ni a 1.500 bolivianos. Además, dan productos que están a punto de vencerse. (...) Ya era hora que hagan un seguimiento para que no haya corrupción", manifestó.