Fiscalía cierra el 'caso Colodro', rechaza las denuncias y determina que se trató de un suicidio

El representante del Ministerio Público recordó que el fiscal asignado al caso emitió una resolución de rechazo a la denuncia por el supuesto delito de homicidio presentado por la familia del ex interventor, porque no existen elementos para imputar a una persona que se pudo identificar como sospechoso del deceso.

“(Ahora) Se emitió la resolución fiscal de rechazo de denuncia, la cual ha sido de conocimiento de las partes. Sé que no existe impugnación u objeción a la misma, razón por la cual reitero, el caso está con resolución de rechazo”, afirmó Mariaca.

Indicó que también se procedió al desdoblamiento a las 64 cámaras de seguridad del edificio Ambassador como las pericias a la carta póstuma, la cual establecieron que se trataba de la letra y la firma del ex interventor.

A finales de junio y en contacto con EL DEBER, el abogado de la familia de Colodro, Ernesto Giraldes, aguardaba que la Fiscalía entregue las copias de las ocho cámaras de seguridad del piso 15, lo cual no sucedió . El fin era revisar lo que sucedió aquella noche del 27 de mayo, cuando el exinterventor perdió la vida, presuntamente, producto de un suicidio.

“Fuimos ahora y todavía no ha requerido el fiscal, aún no tenemos las pruebas ni el desdoblamiento. Él (fiscal asignado al caso) va a realizar el requerimiento hacia el Iitcup, para que ordenen y me den las copias”, dijo en aquella oportunidad el jurista.