Fiscalía cita a empresario a declarar el miércoles por el presunto acoso contra Anabel

La Fiscalía liberó en las últimas horas del viernes, una orden de citación para el empresario Eduardo Urenda Aguilera para que declare por el presunto delito de acoso sexual cometido contra la presentadora de televisión Anabel Angus, según ella lo acusa.

La notificación señala que el denunciado debe presentarse, acompañado de su abogado defensor el miércoles 22 de septiembre a las 15:00 en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), de la Estación Policial Integral (EPI) 6, ubicada en la Radial 17 y ½ del séptimo anillo.

“Se le advierte que en caso de desobediencia se expedirá mandamiento de aprehensión, de conformidad al artículo 244 del Código de Procedimiento penal”, dice la conminatoria firmada por la fiscal asignada al caso.

Urenda deberá brindar su versión sobre el supuesto acoso sexual que habría cometido contra Anabel desde el mes de abril, a través de mensajes de textos y comentarios en redes sociales, según la denuncia presentada en el Ministerio Público.

“La Fiscalía emitió las respectivas medidas de protección (para Anabel Angus), luego de que fuera presentada su denuncia", afirmó el fiscal departamental, Roger Mariaca, este viernes. La determinación se adoptó "priorizando el interés superior de la víctima", explicó.

Mariaca dijo que se solicitó cooperación a una compañía telefónica para "esclarecer el hecho y recabar más indicios" sobre los mensajes de amenazas y acoso que denunció la presentadora de Tv. "Si la fiscal ve indicios de amenazas, ampliará la acusación", dijo.

Anabel sentó la denuncia el 15 de septiembre en la en la Felcv, luego de descubrir que el empresario llevaba escribiéndole desde el 22 de abril. Y el jueves se presentó nuevamente ante las oficinas policiales, junto a su esposo Marco Antelo, para ampliar su declaración.

“Me estuvo escribiendo desde abril y, como no lo conozco ni lo sigo (en las redes), estos mensajes no me llegaban a la bandeja principal, por lo tanto, no los veía, hasta ese día 9 de septiembre cuando leí todo lo que este señor había escrito”, declaró Anabel.

