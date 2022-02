Fiscalía citará a Perovic por edicto de prensa mientras espera los informes que confirmen que está en Perú

Escucha esta nota aquí

El esposo de Angélica Sosa, Sergio Perovic, salió del país hace cinco días con dirección hacia Salta, Argentina. Sin embargo, ahora se presume que se encuentra en Perú y la Fiscalía espera que la Policía y Migración confirmen este dato, mediante informes de su flujo migratorio. 

Por esta razón, el fiscal departamental, Roger Mariaca, indicó que se citará a Perovic por medio de edictos de prensa, para que se presente a declarar en calidad de investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, dentro del caso denominado 'prestín'.

Mariaca dijo conocer que el sindicado está fuera de Bolivia, pero evitó confirmar que se encuentra en Perú, por lo que señaló que está a la espera de recibir los informes de la Dirección Nacional de Migración y de Interpol, que den cuenta sobre su paradero.

Asimismo, comentó que la comisión de Fiscales compuesta por Mirtha Mejía, Yolanda Aguilera y Marcela Terceros decidirán la fecha en que citarán a declarar a Perovic, pero adelantó que la notificación se la hará por edictos, debido a que el investigado no se encuentra en su domicilio procesal.

La comisión de fiscales imputó a la pareja de la exalcaldesa por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de que un testigo protegido del caso sobre los ítems fantasmas lo señaló como uno de los beneficiados de los préstamos que realizaban con dinero de la Alcaldía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Perovic manejó varias sumas altas de dinero, entre ellas de $us 300.000, $us 100.000 y $us 75.000, que había obtenido prestado con el interés del 10%. Con esta misma modalidad, Julio César Herbas, exfuncionario municipal detenido en Palmasola por el caso ítems, obtuvo $us 250.000 del municipio, según el cuadernillo de investigación.

El Ministerio Público ya solicitó a la unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) un efectivo para que se encargue de investigar el caso y tomar la declaración de Herbas y Perovic.

