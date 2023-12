Fiscalía considera pedir la extradición del hermano de Marset

El Ministerio Público no descarta pedir la extradición de Diego Nicolás Marset Alba , hermano del prófugo Sebastián Marset, quien fue capturado el martes en Brasil.

Asimismo, no descartó la posibilidad de solicitar la extradición de Diego Nicolás a Bolivia. "No se descarta absolutamente nada, vamos a seguir los pasos nosotros, pero no se descarta”, afirmó.