Fiscalía emite acusación formal contra Sosa, los hermanos Parada y cuatro personas por el caso 'ítems fantasmas'; pasarán a tribunal de sentencia

En entrevista con este medio, Arturo Heredia, defensa legal de Sosa, sostuvo la noche de este viernes que el Ministerio Público no ha sido objetivo, ya que se demostró con más de 1.000 hojas de pruebas, documentos y estudios económicos que "la arquitecta es inocente de las acusaciones falsas que emitió el alcalde Jhonny Fernández".



“Ella fue detenida por supuestos contratos lesivos al Estado y al final, después de 1 año y 9 meses, no encuentran pruebas para llevarla a juicio por ese hecho que la mantiene detenida hasta ahora”, dijo.



Manifestó que hasta la fecha la parte acusatoria no demostró que Sosa sustrajo 300 millones de bolivianos, producto de la creación de los ítems fantasmas, que es lo que la mantiene en prisión. Consideró que la exalcaldesa debió ser sobreseída, ya que su patrimonio está legalmente demostrado y no existen elementos para llevarla a juicio.



Finalmente, el jurista dijo que no hay una sola auditoría que acredite la culpabilidad de Angélica Sosa en los delitos que se la acusa, como no existe una participación de la Contraloría como segundo control obligatorio.



“El error del Ministerio Publico inducido por el alcalde Jhonny Fernández ya está consumado, ahora vamos a demostrar en Tribunales su inocencia, es una vendetta política”, sentenció.