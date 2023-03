Fiscalía imputa a Luis Fernando Camacho por el caso ‘decretazo’ y pide seis meses de detención preventiva

En un breve contacto con esta casa periodística, Martín Camacho, abogado del gobernador, manifestó que no fueron oficialmente notificados respecto a la imputación, pero que hoy (miércoles) verificarían.

Antes de emprender el viaje, firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, más no así al vicegobernador Mario Aguilera.

“El decreto no entró en vigencia porque se instruyó que no iba por lo cual esa situación fue subida a la Gaceta la información de un decreto que no debió haber ido”, aseveró en aquella oportunidad.