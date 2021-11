Fiscalía imputa por varios delitos a 13 jóvenes del Plan 3000, pide que sean detenidos por 6 meses en la cárcel

Escucha esta nota aquí

El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal Marioly Tórrez, imputó por varios delitos a 13 jóvenes detenidos durante las acciones violentas registradas en el Plan Tres Mil el último fin de semana. Pidió la detención preventiva por seis meses en la cárcel de Palmasola de todos los imputados mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Los delitos imputados son destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, resistencia a la autoridad, lesiones graves y leves y asociación delictuosa.

Durante tres noches seguidas, los violentos incidentes fueron protagonizados por dos bandos por la disputa de la plaza del Obelisco. La Policía detuvo a 17 jóvenes, 4 de ellos menores de edad. Los detenidos fueron trasladados ante la jueza cautelar Vania Romero, del Centro Integral de Seguridad Ciudadana del Plan Tres Mil.

El abogado defensor de los 13 detenidos, Julio César Zenteno, considera que se trata de un exceso por cuanto en la imputación sólo se tiene como víctima a un policía y un vehículo con leves daños.

La Fiscalía asegura que existen evidencias que involucran a los detenidos. No obstante, la defensa asegura que en la imputación se incluyeron aspectos que no son reales y carecen de fundamento. En audiencia pedirán la libertad irrestricta al considerar que los imputados no cometieron esos delitos y que, por el contrario, la violencia fue ejercida por grupos afines al MAS.

Además, el abogado Zenteno cuestionó la intervención policial, pues protegía a los grupos de desbloqueo que son afines al MAS. Califica estas acciones como impunidad denunciando además que, hasta el momento, no tuvo acceso al cuadernillo de investigación y considera un abuso detener a una persona por expresar públicamente su protesta durante el paro nacional.

En el mismo caso, cuatro menores de edad también fueron imputados por diferentes delitos y serán presentados ante un juez de la niñez y adolescencia para que defina su situación legal. La audiencia, más estricta, impide el ingreso de la prensa para reflejar las incidencias.

