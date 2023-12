Fiscalía inicia investigación de oficio contra el comandante por lo que pasó con el capitán Lara

El fiscal departamental aclaró que no solo el comandante está siendo investigado, sino también otros efectivos que supuestamente participaron en el hecho. Además, agregó que existen otras dos denuncias que se presentaron esta jornada contra el capitán Lara, porque, supuestamente, habría agredido a algunos efectivos.



“También es importante mencionar que se tienen dos denuncias presentadas por efectivos policiales en instalaciones de la Felcc, con relación al hecho sucedido el día de hoy. Entonces, será la investigación, que lleva adelante un fiscal de materia, la que pueda determinar qué ocurrió en el lugar donde se encontraba este ciudadano de apellido Lara, como también el comandante departamental y otros efectivos policiales, quienes tendrían participación en este hecho”, señaló.



Además, confirmó que Lara se presentó a la Fiscalía a presentar una denuncia formal por la agresión que sufrió por parte de Holguín.



Por su parte, el comandante departamental dio una conferencia esta tarde para explicar lo que lo motivó a aplicar la llave 'mataleón' al capitán Edman Lara y reconoció que su reacción no fue la “más adecuada”.



“Seguramente mi reacción no fue la más adecuada, pero tampoco vamos a justificar que un ex miembro de la institución, con el afán de buscar protagonismo, trate de hacer quedar mal a quienes están cumpliendo su trabajo y agreda física y verbalmente al personal policial que estaba de guardia. Lamento informarles de este hecho, pero es importante dar la aclaración del por qué de la reacción de este comandante. No pretendo justificar mi accionar, quizás no fue el más adecuado en ese momento, pero esas son las razones que han motivado a esta situación”, indicó Holguín.



Mientras que el capitán Edman Lara acusó a la autoridad policial de mentir y dijo que es un cobarde. Refutó las acusaciones realizadas en su contra al asegurar que no agredió a ningún policía en la Felcc.



"Mintiendo a esa edad, con ese cargo y esa responsabilidad, es vergonzoso de verdad, su padre y su madre se deben sentir avergonzados, y hasta sus hijos, porque usted sabe, en su conciencia está que usted miente, todo el tiempo", fustigó Lara.