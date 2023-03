Fiscalía pide al policía buscado por atropellar y matar a un motociclista que se entregue y le evite ‘problemas’ a su familia y amigos

Agregó que de momento no se tiene información oficial de que si el sargento de la Policía buscado por la tragedia que ocasionó el domingo, burló las fronteras, pues en los registros de las salidas aéreas y férreas, no figura su identidad. "Sabemos muy bien que el tema de fronteras son muy violables en el sentido de que las personas buscan escapar; sin embargo, de manera formal no se ha informado al fiscal de que éste no ha salido del país", sostuvo.