Fiscalía realizará una nueva valoración forense a Percy, tras la impugnación presentada por su familia

La comisión de fiscales -compuesta por Javier Cordero, Marcela Terceros y Yolanda Aguilera- que investiga el caso 'Ítems fantasmas' respondió a la familia de Percy Fernández Añez sobre la impugnación que presentaron respecto a la valoración sobre la salud de la ex autoridad y se determinó realizar un nuevo examen forense al ex alcalde con otro perito especialista del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

En el memorial de impugnación, los familiares de la ex autoridad consideran que el examen pericial realizado por la psicóloga forense Silvana Paola Barrientos es "totalmente contradictorio, insuficiente y ambiguo". Por lo tanto, solicitan la realización de una nueva pericia y recomiendan al psiquiatra Guillermo Rivera, para que sea quien realice la evaluación.

La fiscal Yolanda Aguilera indicó que hubo una “imprecisión” en la impugnación, pues la familia de Percy señala que el IDIF realizó una pericia, cuando en realidad se desarrolló una “evaluación psicológica”.

Señaló que admitirá el pedido de realizar una nueva valoración forense al ex alcalde del municipio cruceño, pero adelantó que no se tomará en cuenta al perito sugerido (Guillermo Rivera), pues este especialista será elegido entre los que no han emitido un informe previo sobre el investigado.

“Si bien puede pedir que se realice pericia siquiatra, la misma se la hará en transcurso de la investigación. Eso no impide que se cite a declarar a Percy (…) Eso se le contestado en el memorial”, agregó.

Impugnación

Ayer, la familia del ex alcalde decidió presentar una impugnación y hacer pública una carta en la cual rechazan las conclusiones de la psicóloga forense Silvana Paola Barriento, las cuales consideran “contradictorias, insuficientes y ambiguas”.

“Para la familia es insultante y agresivo que la perito desconozca el evidente estado de salud, mental y físico, de Percy Fernández Añez y que manifieste que habría una simulación de este triste estado de salud, cuando se ha presentado una tomografía que muestra siete infartos cerebrales y una válvula en el cerebro, además del diagnóstico de múltiples enfermedades físicas, incluyendo Alzheimer, Parkinson y Diabetes”, dice parte del comunicado.

Además, señalan que se vulneraron los derechos humanos y la dignidad de la ex autoridad, pues la perito del IDIF dice en sus conclusiones que existe una posible simulación de pérdida de memoria.

“Afirmar que su condición de salud podría ser una simulación, además de cruel, implica y desprecia los informes médicos de profesionales probos y una complicidad de la familia, pero, por encima de todo, desprecia la realidad sobre el estado de salud de Percy”, indican en la carta.

