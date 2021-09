Fotógrafo acusado de abuso sexual teme por su vida en Palmasola

Escucha esta nota aquí

“Temo por mi vida, pido garantías”, fueron las declaraciones de Karl Nicolás Goitia mientras era ingresado al penal de Palmasola acompañado por la Policía. El fotógrafo acusado de delitos de violencia doméstica y familiar, y abuso sexual cumplirá 90 días con detención preventiva.

“Estoy pidiendo garantías para mi vida y mi bienestar físico, no sé quién es la encargada de hacer los pagos para que me hagan daño en la cárcel. Me amenazaron, me dijeron que esta noche no voy a dormir, me quieren silenciar”, denunció Goitia.

Por otra parte, el fotógrafo que ayer fue imputado en el Juzgado Primero de Violencia, recordó que el juicio en su contra continúa y manifestó su predisposición para ayudar con las investigaciones.

Goitia fue denunciado por tres de sus exparejas y una modelo, quienes revelaron que el fotógrafo las amenazaba con publicar fotografías íntimas en las redes sociales si no accedían a mantener relaciones sexuales con él.

