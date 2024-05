Francesc Pedró:"La flexibilización es el futuro de la formación superior"

-¿Cómo ha cambiado la educación?, ¿es tiempo de las carreras largas o cortas?

En el ámbito estricto de la educación superior, si hay alguna tendencia global compartida es la flexibilización y eso tiene que ver, por una parte, con las modalidades de enseñanza. Tanto usted como yo en un momento dado podríamos decir: me interesaría hacer un curso de postgrado y probablemente fracciones de segundo después de pensarlo digamos: no tengo tiempo, no puedo ir a la universidad, tengo una familia, tengo un trabajo, etc.